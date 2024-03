Frontale sulla 38. Quattro i feriti

Nello scontro frontale avvenuto ieri alle 15.30 sulla statale 38 dello Stelvio, fra Chiuro e San Giacomo di Teglio, in un tratto rettilineo davanti all’area industriale, le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori.

Il bilancio, infatti, parla di quattro feriti, tre dei quali trasportati all’ospedale del capoluogo valtellinese in codice gialllo - quello di media gravità - e un quarto in codice verde.

Sul luogo del sinistro sono accorse due ambulanze, un’automedica, l’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), in quanto si tema che uno dei feriti fosse molto grave, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e gli agenti della Polstrada per i rilievi di rito.

La statale, nel tratto teatro dello scontro, è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e il traffico deviato sulla viabilità alternativa con incolonnamenti e disagi.

A Sondrio, invece, in tarda mattinata soccorsi in azione per un 59enne in sella alla sua bici e caduto sull’asfalto dopo essere stato urtato da un’auto: non serie le lesioni riportate dall’uomo.

