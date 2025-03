Frana, allarme rientrato. Tornano a casa i 300 abitanti sfollati

Esodo breve quello dei trecento abitanti di Cataeggio, in Val Masino, che alle 12.30 di ieri sono potuti rientrare nelle abitazioni abbandonate 24 ore prima. Tutta colpa della frana che da anni incombe sul paese e che sabato si è mossa di 8 millimetri. Il via libera per il rientro è arrivato dopo il vertice convocato in tarda mattinata in prefettura a Sondrio, al Centro di Coordinamento Soccorsi, dopo aver analizzato le rilevazioni dei georadar presenti in quota che hanno rassicurato. Così si è deciso di far rientrare le famiglie sfollate e riaprire la provinciale 9, chiusa da sabato pomeriggio per un tratto della lunghezza di un chilometro. "Le operazioni di rientro si sono svolte in modo ordinato e con grande rapidità – spiega il sindaco Pietro Taeggi, anche lui costretto ad abbandonare la propria casa come i suoi concittadini –. Per fortuna il pericolo è rientrato, lasciare casa non è mai una cosa che si fa volentieri, adesso siamo tutti più sollevati".