Fra eccellenze e inclusione. Camerieri speciali in sala con SpaH

Sono tutti riservati i tavoli per la cena che, domani sera, vedrà coinvolti i ragazzi di SpaH nella cucina e nella sala del ristorante Soltojo di Caiolo, sotto l’attenta supervisione dello chef Giovanni Caracciolo. Una terza edizione da record per "Soltojo chiama, SpaH risponde", appuntamento, che unisce eccellenza gastronomica e solidarietà, a calendario il 25 luglio e, appunto, il 25 settembre. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra lo chef Caracciolo e Fondazione Albosaggia, con il sostegno delle amministrazioni comunali locali, permette alle persone con disabilità che frequentano il servizio "SpaH - benessere in comunità" di essere coinvolte nella preparazione e nel servizio delle prelibatezze ideate dallo chef, mettendo in pratica le competenze acquisite durante i mesi di laboratorio, organizzato presso la sede di SpaH. Come detto, la serata del 25 settembre è già sold out, ma visto il grande interesse dimostrato per l’evento, SpaH e Soltojo stanno per annunciare due nuove date.

Giovanni Caracciolo, chef di Soltojo che ha cucinato nei migliori ristoranti d’Europa tra i quali il prestigioso Teatro alla Scala di Milano, è molto soddisfatto: "Lavorare con questi ragazzi e ragazze è fonte di ispirazione. La loro energia e il loro entusiasmo portano una ventata di freschezza in cucina e siamo felici di offrire al pubblico un’occasione speciale per gustare piatti preparati con tanto amore". Una meravigliosa esperienza anche per i ragazzi. "Questa esperienza è un’opportunità unica", afferma Ornella Mozzi, pedagogista e coordinatrice del servizio SpaH. "Permette alle ragazze e ai ragazzi che partecipano alle serate di crescere sia a livello personale che professionale e di mostrare le proprie abilità in un contesto stimolante. Ogni piatto riflette il loro impegno e la loro passione". Nel corso della serata sarà servito un menu di quattro portate, studiato per offrire un viaggio nei sapori, nei colori e nei profumi della cucina italiana.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alla Fondazione Albosaggia per sostenere le attività del servizio SpaH. (Informazioni si possono avere sul sito: www.fondazionealbosaggia.it).

Fulvio D’Eri