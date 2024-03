Foto dal mondo. Dal Brasile alla Sardegna

Si inaugura domenica alle 11 la XII edizione del Festival fotografico europeo 2024 in Villa Pomini. Quattro le mostre. Carlo Bavagnoli in “Sardegna 1959, l’Africa in casa“, documenta la miseria dell’isola. Stefania Adami, in ”Adagio napoletano“, ci mostra i vicoli e i loro abitanti. Roberto Lugano in “Punto zero“, ci racconta il Brasile. Infine il progetto degli studenti del II° anno dell’Istituto italiano di fotografia, intitolato “Paesaggi di luoghi senza volto“. Fino al 14 aprile. Orari: sabato dalle 15 alle 18.30, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Chiusura domenica 31 marzo e a Pasqua, aperto lunedì 1° aprile dalle 15 alle 18.30. Ingresso libero.