Fornitore Offresi . A Lafiofiere la nuova edizione

Prosegue fino a domani a Lariofiere, la seconda edizione di Fornitore Offresi Arredo&Design, Salone della subfornitura per l’industria della lavorazione del legno, del mobile e del design. È disponibile un’area lounge per favorire il networking e gli incontri di business, che ospita l’intero programma incontri e convegni di questa edizione. In particolare “Il futuro delle nostre imprese: architetti, artigiani, formazione“ e “Il valore e le opportunità per le imprese del settore arredo nel contract nautico“.