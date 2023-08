Fiocchi Munizioni nel mirino degli anarchici

Tra i loro obiettivi c’erano espressamente anche i vertici, i dirigenti e i dipendenti della Fiocchi Munizioni di Lecco. Gli investigatori della Digos di Genova e i colleghi del Servizio per il contrasto all’estremismo e al terrorismo del capoluogo ligure ieri mattina hanno arrestato nove anarco-insurrezionalisti del circolo anarchico Goliardo Fiaschi di Carrara. Sono indagati per associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Un 27enne è in carcere, tre tra i 35 e i 46 anni sono ai domiciliari, gli altri 5 tra i 29 e i 47 d’età sono sottoposti all’obbligo di dimora. Sono state inoltre eseguite perquisizioni a Bergamo, Lucca, Massa Carrara, L’Aquila e Perugia. I nove, attraverso la loro rivista quindicinale clandestina Bezmotivny - Senza Motivo, avrebbero indicato diversi bersagli, tra cui quanti lavorano alla Fiocchi Munizioni. D.D.S.