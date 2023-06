Figino Serenza: scuola secondaria intitolata a Gino Strada, fondatore di Emergency

È stata intitolata a Gino Strada, la scuola secondaria di primo grado di Figino Serenza, da ieri la seconda in Lombardia a portare il nome del fondatore di Emergency. "Gino sarebbe stato contento di essere qui, amava stare in mezzo ai ragazzi perché come loro aveva uno sguardo rivolto al futuro - ha ricordato la moglie Simonetta Gola, responsabile di Emergency - Probabilmente avrebbe detto loro di impegnarsi per realizzare i loro sogni e portare avanti un obiettivo". Un medico, uno scrittore, un intellettuale, ma soprattutto un uomo libero e giusto Gino Strada che non si è mai tirato indietro quando c’erano da salvare vite attraverso la sua professione di medico, che era prima di tutto una missione, ma anche quando si è trattato di sostenere posizioni scomode all’interno del dibattito pubblico. I ragazzi delle medie di Figino Serenza hanno imparato a conoscerlo grazie alla lettura dei suoi libri e le lezioni dei loro professori, durante tutto l’anno scolastico, realizzando per lui alcune canzoni e anche un grande murales che ritrae il papà di Emergency.