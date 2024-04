Festa per il Parco degli Olmi. I ragazzi del Local Hub al lavoro

Progettare e creare nello spazio Local Hub di Tirano. Inaugurato a metà gennaio, il progetto sperimentale fortemente voluto dall’Amministrazione offre ai giovani tante opportunità. Il Local Hub si anima di nuove iniziative per coinvolgere ragazzi dai 14 ai 18 anni nella progettazione di eventi e attività rivolte ai coetanei. In vista dell’inaugurazione a maggio del Parco degli Olmi, rinnovato con Skate Park e Calisthenics Parks per l’allenamento outdoor e altri spazi per i più giovani, gli operatori del Local Hub propongono tre laboratori per progettare con i ragazzi il taglio del nastro, dalla scelta della colonna sonora della festa alla realizzazione di un murale. I ragazzi possono portare le loro idee nell’ambito che preferiscono: organizzativo, musicale, creativo.

Il calendario prevede per oggi dalle 15.30 alle 18.30 la progettazione dell’evento con Fabio Della Bosca; per venerdì dalle 15.30 alle 18.30 la progettazione del murale con Giulia Tassi (incontro al Local Hub e poi al lavoro nel Parco degli Olmi). I più grandi possono portare il loro contributo di idee, esperienze, capacità e creatività da condividere con i più giovani.

"Con l’arrivo della bella stagione abbiamo deciso di integrare le attività previste al Local Hub con uscite all’aria aperta – dichiara l’assessore comunale alla Cultura Sonia Bombardieri (nella foto) – L’occasione è la prossima riapertura del Parco degli Olmi, dove l’Amministrazione è intervenuta trasformando lo spazio proprio pensando ai giovani. La call vuole coinvolgere i ragazzi per organizzare la festa d’inaugurazione del parco".

F.D.E.