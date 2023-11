Festa dello skateboard. Apre il park sul Lambro

Bambini, skater professionisti, appassionati e tanti curiosi. Con l’inaugurazione del “Lamber park“ di via Montale a Ponte Lambro domenica è andata in scena una festa tutta dedicata allo skateboard. "Tutti i comuni dovrebbero costruire delle strutture per lo skate. Questi luoghi salvano i ragazzi", hanno commentato gli organizzatori della due giorni che si è conclusa con il contest di domenica sulle rive del Lambro dove è sorto il nuovo park. Una scelta convinta e coraggiosa quella del paese lariano, in controtendenza con altre città, dove lo skate viene spesso relegato nelle periferie e ostracizzato. Ponte Lambro ha deciso di farne un luogo di aggregazione. Il Comune ha utilizzato un contributo a fondo perduto di 190mila euro di Regione Lombardia, attraverso la partecipazione al bando Sport Outdoor 2021. "Dietro c’è il tentativo da parte nostra di creare uno spazio per i ragazzi - spiega il sindaco Ettore Pelucchi,-. Ci sono voluti due anni per arrivare all’apertura e devo dire che la giornata di ieri ha ripagato di tutti gli sforzi. Vedere bambini piccoli e persone adulte andare in skate assieme mi ha dato un’impressione molto positiva e questo premia la nostra scelta di dedicare una zona così bella, in un contesto molto piacevole, a questo sport. Abbiamo voluto dare uno spazio adeguato a un impianto che guarda al futuro". Sarà l’associazione “Ti voglio felice” a prendersi cura del Lamber park. Verranno organizzati corsi per più piccoli. Un sogno che diventa realtà al quale hanno contribuito Davide Guarneri, Erica Mauri, Davide Cattaneo, Daniele Lamanna (che costruisce i park) ed Ettore Grandi che si è occupato del progetto. Federico Magni