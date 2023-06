Festa della Repubblica Ecco nuovo stemma e gonfalone di Bellano

Nuovi stemma e gonfalone per un nuovo paese. A Lecco per le celebrazioni della Festa della Repubblica, il prefetto Sergio Pomponio ha consegnato al sindaco di Bellano Antonio Rusconi le miniature del nuovo stemma e del nuovo gonfalone comunali, dopo che l’1 gennaio 2020 Bellano e Vendrogno si sono unite. I nuovi emblemi raffigurano la torre dei Torriani e il biscione dei Visconti che rievocano le radici legate alle famiglie feudatarie di Milano, con una barca a vela che rimanda al lago di Como, e un giglio d’oro in campo rosso che riprende quello che era il vessillo di Vendrogno. Stemma disegnato anche nella piazza del municipio, con un grande mosaico di 90mila tessere in marmo.

"Un nuovo sigillo per Bellano che suggella la fusione con Vendrogno", spiega Rusconi. Consegnate 6 onoreficenze al merito: al prefetto, al comandante provinciale della Finanza Emilio Renzo Fiora, ai carabinieri Rossano Lombardi e Paolo Zaganella, a Salvatore Campagnolo della Polizia e al funzionario prefettura Aldo Panebianco. "Siamo riuniti in un contesto di continuo cambiamento, nazionale e internazionale – il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Abbiamo di fronte una sfida ambientale senza precedenti. Lo abbiamo visto in queste settimane, dalle nostre frane e nell’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna". "La comunità, la società, in una parola la Repubblica, non devono attendere le tragedie per dimostrare coesione e spirito solidaristico", ha sottolineato il prefetto. Daniele De Salvo