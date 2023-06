Festa della Musica a Bergamo, 21 giugno con Bnkr 44 e Matteo Romano!

Sbarca per la prima volta a Bergamo la Festa della Musica, la kermesse varata in Francia nel 1982 che da anni si svolge in tutto il mondo, anche in diverse città italiane, grazie al lavoro svolto dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e dal ministero dei Beni culturali e turistici. L’appuntamento è per il 21 giugno: un evento principale – sul palco allestito al Lazzaretto (ingresso gratuito) – e tante postazioni diverse, sparse nel centro del capoluogo orobico, coinvolgeranno bergamaschi, visitatori e appassionati. Undici le postazioni allestite nel centro cittadino, oltre 50 le formazioni e i solisti impegnati nella maratona di note e ritmi che prenderà il via dalle 18 alle 19,30 e proseguirà sino alle 23. All’iniziativa hanno aderito band e gruppi organizzati dal Servizio Giovani del Comune di Bergamo, formazioni e solisti proposti dal Politecnico delle Arti di Bergamo e dalle scuole di musica del Cdpm e dell’associazione Suonintorno. Ancora: si ascolteranno le orchestre di fiati dell’Associazione Bergamasca Bande Musicali, i numerosi ensemble frutto del lavoro del Quartiere Musicale di Monterosso, il coro Henry’s friends choir. Il momento clou della festa sarà al Lazzaretto con un concerto gratuito, con prenotazione (info su www.lazzarettobergamo.it).

Si esibiranno il gruppo Bnkr 44 e Matteo Romano. Il primo è un progetto nato nel 2019 dalla collaborazione fra sette ragazzi toscani. A fine 2022 la band ha firmato importanti collaborazioni con Madame, Gaia, Rkomi, Elisa e Tananai, mentre dopo la partecipazione al concerto del Primo maggio a Roma, ha da poco iniziato il tour estivo. Matteo Romano, invece, ha iniziato la carriera musicale nel 2020, ha preso parte a Sanremo Giovani 2021, classificandosi terzo e accedendo così alla gara del festival di Sanremo 2022 con il brano "Virale", disco di platino. A maggio ha pubblicato, insieme a Luigi Strangis, "Tulipani blu".

