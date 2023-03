Festa del papà Recital alla scuola San Francesco

Un concerto per la festa del papà. Lo regala la Scuola di musica San Francesco di Merate. Protagonisti dell’appuntamento, in programma domenica alle 17 nell’auditorium comunale, sono quattro insegnanti della Scuola di musica: Cecilia Antonello che canta, Davide Turatti alla chitarra ed Eleonora Sala e Davide Muccioli al pianoforte. In scaletta, tra i vari brani ci sono La prima festa del papà di Tiziano Ferro e Sempre e per sempre di Francesco de Gregori. Il biglietto intero d’ingresso costa 10 euro; 8 il ridotto per gli over 65. Gli under 13 non pagano. C’è anche il biglietto intero unico regalo familiare, sempre a 10 euro, che vale per genitori, figli e anche nonni tutti insieme.