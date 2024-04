Famiglia nel torrente con l’auto

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di Pasqua a Corteno Golgi, quando una famiglia è stata coinvolta in un incidente stradale. Sono finiti in un torrente con l’auto. L’evento si è verificato poco prima delle 19, località di Les. A bordo dell’auto c’erano due adulti poco più che quarantenni e un bambino di soli 7 anni. Nonostante l’episodio dai contorni spettacolari, fortunatamente nessuno dei passeggeri ha riportato ferite di rilievo, tanto che non è stato necessario il loro trasporto in ospedale. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e gli operatori di soccorso per garantire la sicurezza e prestare assistenza. La polizia stradale, i vigili del fuoco e i carabinieri di Ponte di Legno si sono mobilitati per gestire la situazione, coordinare i soccorsi e regolare il traffico. I vigili del fuoco, in particolare, hanno lavorato per recuperare l’auto e mettere in salvo le persone a bordo, mentre i carabinieri hanno provveduto a raccogliere le prime informazioni sull’incidente di modo da ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sul posto la centrale operativa del 112 di Brescia ha inviato anche gli operatori del 118 con la Croce Rossa di Aprica, afferente al Comitato di Sondrio, in Valtellina. Le autorità locali stanno continuando le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. In particolare in questi giorni le strade dell’alta valle, a causa della pioggia e del freddo sono particolarmente scivolose e a tratti pericolose sia a causa dell’accumularsi di acqua e fango, sia per la formazione di eventuali lastre ghiacciate. La famiglia coinvolta nell’incidete dopo gli opportuni controlli è stata dimessa dall’ospedale e ha potuto fare ritorno alla propria abitazione. Tutti spaventati ma illesi. M.P.