Falso capitano dei carabinieri al telefono ma il tentativo di truffa all’anziana è vero

La truffa corre sul filo. I truffatori si spacciano persino per appartenenti alle forze dell’ordine per convincere le vittime a sborsare denaro. Anche nel tiranese si segnala l’arrivo di singolari chiamate nelle abitazioni private dalle comunicazioni decisamente allarmanti. L’apparecchio telefonico di casa che squilla e una voce dall’altro capo che informa di avvenimenti gravi chiedendo soldi per far fronte alla circostanza. Telefonate assolutamente false sì, ma che possono generare apprensione o anche vera e propria angoscia in chi le riceve pensando possa trattarsi di una emergenza. È accaduto nei giorni scorsi a una donna di Tirano. "Buongiorno sono il capitano dei carabinieri e volevo informarvi che vostro figlio ha avuto un incidente e ha bisogno di urgenti cure. Ora è gravemente ferito e va trasportato all’ospedale. Sono necessari dei soldi. Restate in linea per essere informati su come pagare". Fortunatamente la donna avendo soltanto una figlia ha capito che si trattava di una truffa, ma si è spaventata ugualmente. "Ho subito capito che si trattava di una telefonata falsa e ho risposto a dovere. Se fossi stata madre di un figlio maschio probabilmente mi sarei sentita male. Sono scherzi che non si dovrebbero mai fare" dichiara la donna raggiunta dalla telefonata. I carabinieri di Tirano, informati dell’accaduto, mettono in guardia consigliando di chiudere la chiamata e di avvisare sempre la caserma per verificare la veridicità della richiesta. G.G.