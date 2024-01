Ex guardia medica sempre più tecnologica. Si punta sulla telemedicina e le televisite

L’Accordo integrativo regionale per la medicina generale del 2022 ha stabilizzato e reso strutturale su tutta la Regione il nuovo modello organizzativo, finanziando le cosiddette Forme associative avanzate (Faa). Ad oggi Ats della Montagna ha finanziato 9 nuove Forme associative avanzate (1 Chiavenna, 4 in Val Camonica, 2 Sondrio, 1 Morbegno), e la contrattualizzazione di 70 collaboratori di studio e 60 infermieri. Parallelamente nel 2023, l’attivazione a Morbegno della Centrale medica unica in collaborazione con Areu e Asst Valtellina Alto Lario ha consentito di garantire il servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) grazie all’avvio di un nuovo modello organizzativo della Continuità assistenziale con personale medico formato, in grado, avvalendosi di una idonea piattaforma di telemedicina, di effettuare televisite, tele refertazioni e prescrizioni.