Esposti e archiviazioni Ora un autista di bus a processo per calunnia

È guerra tra due agenti della Locale e l’autista di un bus della linea 13, ora sotto processo per calunnia. Una vicenda che dura dal 2015, costellata da denunce reciproche e procedimenti paralleli. La miccia, un episodio dell’ottobre di 8 anni fa. L’odierno imputato, alla guida del bus, fu obbligato a fermarsi dai vigili all’incrocio tra via Franchi e via San Bartolomeo. Gli agenti ritenevano fosse al telefono. Una volta a bordo – secondo la parte offesa – i due si sarebbero comportati da sceriffi, intimando: "Qui comandiamo noi". Seguì un esposto disciplinare alla Sia (ora sostituita da Bresciatrasporti) sfociato in un’archiviazione. Poi l’autista denunciò i poliziotti per falso ideologico, diffamazione aggravata e interruzione di pubblico servizio. Seconda archiviazione. Ora i due accusano l’autista di calunnia: udienza il 19 maggio.