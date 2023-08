Esagitato in banca aggredisce i carabinieri Finisce in manette

Arresto convalidato ieri mattina al Tribunale di Busto Arsizio per l’uomo di 55 anni che l’altro giorno ha dato in escandescenze in banca. Nei suoi confronti il giudice ha disposto l’obbligo di firma. Nella mattinata di lunedì 31 luglio il cinquantacinquenne, a quanto pare non nuovo a simili comportamenti, è entrato nella sede di UniCredit in via Alberto da Giussano e ha cominciato ad urlare insultando senza alcuna ragione i presenti, dipendenti e clienti. Sono stati momenti di panico, il personale ha cercato di calmare l’uomo che era fuori di sé, tentativo inutile, a quel punto è stato richiesto l’intervento dei carabinieri che al loro arrivo sono stati aggrediti dall’esagitato. Così sono scattate le manette, arresto convalidato con obbligo di firma.