Enrico Rava e Alessandro Lanzoni animano La lunga notte del jazz

La Lunga Notte Jazz del Teatro Sociale parte con Enrico Rava (nella foto) accompagnato dal Lanzoni Quartet per lasciare poi spazio ad altre formazioni che si esibiranno nelle sale in giro per il Teatro, che in ogni angolo risuonerà al ritmo del jazz, con jam session fino all’una di notte.

L’appuntamento è per sabato dalle 20.30: ad aprire la serata nella sala principale, uno dei jazzisti italiani più conosciuti a livello internazionale, Enrico Rava, accompagnato dal Lanzoni Quartet. Apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni Sessanta, Rava si è imposto rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo, con la sua poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorità lirica e struggente, che risaltano fortemente in tutte le sue avventure musicali.

Sul palco anche Alessandro Lanzoni, tra gli artisti di maggiore personalità del jazz italiano, che sarà affiancato da Daniele Germani al sax, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria. Per continuare poi la lunga serata dedicata al jazz e ai suoi protagonisti, dalle 22.30 all’una, diversi spazi del Teatro saranno affidati ad altrettanti artisti per una notte da assaporare: quartetto Unlkd, Bramante Trio e The New Time Jazz Trio.