Energy2Run Runner a Valdidentro: 18 e 10 km domenica 27 agosto

È ormai tutto pronto per la Energy2run. Domenica 27 agosto, infatti, l’appuntamento per i runner è quello con la gara podistica che si disputerà nella meravigliosa cornice dei Laghi di Cancano nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, a 2.000 metri di quota. Tre i format di gare proposti: la gara competitiva di 18 km, riservata ai tesserati Fidal o con Runcard, la versione non competitiva, sempre di 18 km, dedicata ai corridori amatoriali e la ShortRun, versione di 10 km che prevede il giro del solo Lago di Cancano, da percorrere sia di corsa che come prova di nordic walking. La quota di iscrizione (35 euro fino ad oggi e 45 euro fino al 27 agosto) comprende poi per tutti la medaglia finisher e i servizi: docce, deposito sacche, ristori lungo il percorso e ristoro finale. La gara avrà inizio alle 10 dal muraglione della prima diga. Iscrizioni aperte online su www.endu.net e mysdam.net, oppure contattando direttamente la Pro Loco Valdidentro (0342 985331 - [email protected]). Tutti i dettagli delle manifestazioni e i regolamenti delle gare sono disponibili sul sito web energy2run.eu

F.D’E.