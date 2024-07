Sondrio, l’Emporio solidale tra trasloco e bilanci: quattrocento le famiglie sostenute

Sondrio – L’emporio solidale trasloca nel Centro servizi povertà della Piastra nell’ottica di una integrazione di tutti i servizi a favore delle famiglie meno abbienti e che hanno bisogno di sostegno. Otto anni di vita, 400 famiglie sostenute per 1300 persone: è il bilancio in attivo di emporion, il market solidale che in queste settimane sta completando il trasferimento dalla sede originaria all’Agneda al nuovo Centro per la povertà alla Piastra negli spazi messi a disposizione dal Comune di Sondrio.

«Questo trasloco rappresenta un passo importante nell’ottica dell’integrazione dei servizi per il contrasto alla povertà - sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Maurizio Piasini -. I bisogni crescono e come amministrazione comunale, in sinergia con le associazioni del Terzo settore, stiamo affinando le risposte affinché siano sempre più a misura di una domanda articolata, nei tempi e nelle modalità. Al nuovo Centro sarà più facile intercettare le persone in difficoltà per organizzare azioni mirate mettendo a disposizione tutti i servizi che abbiamo allestito".

In prima linea nel trasferimento di attrezzature, arredi e beni alimentari e non la Croce rossa, il gruppo di Protezione civile e l’associazione Amici di Vita Nuova: un gruppo di volontari animato da un forte spirito di comunità che ha messo a disposizione tempo, risorse e competenze per raggiungere un obiettivo comune. Ora non rimane che attendere la conclusione dei lavori per allestire la nuova sede dell’emporio solidale alla Piastra. Gestito dal Consorzio Sol.Co, vede la presenza di numerosi volontari che si alternano garantendo la loro presenza negli orari di apertura.

"Vogliamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a tutti i volontari e ai cittadini che hanno contribuito al trasloco - dichiara il direttore di Sol.Co Massimo Bevilacqua -. Senza di loro, questo trasferimento non sarebbe stato possibile". Emporion, nato nell’ambito di "Più segni positivi", finanziato da Fondazione Cariplo, è confluito in "ProPositivi", il progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Pro Valtellina, con il consorzio di coop sociali Sol.co Sondrio quale principale interlocutore.