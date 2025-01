Educational Stelvio Natural Skimo Trails. Per scoprire la montagna incontaminata

La società multiservizi Alta Valle ha allestito gli Educational Stelvio Natural Skimo Trails: mattinate uniche per scoprire in anteprima i percorsi di sci alpinismo gestiti e realizzati in collaborazione con Bormio Skimo, le società impianti e i comuni coinvolti dall’iniziativa. I percorsi, inseriti nelle ski aree di Bormio, Santa Caterina e Cima Piazzi-San Colombano, sono pensati per chi ama la discesa in pista ma desidera arricchire la giornata con la salita con le pelli, sfruttando la comodità degli impianti di risalita per vivere un’esperienza ancora più completa. Dopo il primo appuntamento, a Valdidentro, l’iniziativa proseguirà lunedì 27 gennaio a Santa Caterina (ritrovo alle 9 alla Fonte con durata 2/3 ore) e giovedì 30 gennaio a Bormio 2000 (ritrovo alle 9 a Bormio 2000; durata di 2/3 ore) e si concluderà lunedì 3 febbraio a Oga (ritrovo alle 9 al Forte e durata di 2/3 ore). Partecipazione gratuita ma è gradita la conferma. (Info: https://www.bormio.eu).