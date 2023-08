Due operai in ospedale Pulivano un pozzo: malore per entrambi

Si calano in un pozzo profondo una decina di metri ma hanno un malore. È successo a due operai che ieri pomeriggio lavoravano in un cantiere al santuario Madonna di San Polo a Lonato. L’infortunio poco prima delle 15, si è risolto senza gravi conseguenze. Stando a quanto ricostruito nel pozzo, una cavità profonda dieci metri e con diametro di circa cinquanta centimetri, erano in corso dei lavori di spurgo. Uno degli addetti si era calato da solo, ma una volta sul fondo ha accusato un principio di asfissia per le esalazioni di gas. Vedendolo in difficoltà, il collega ha cercato di raggiungerlo ma si è sentito male a sua volta. A recuperare entrambi sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre supportate dagli specialisti Saf. Il salvataggio del secondo addetto è stato rapido. Più complessa invece la risalita del lavoratore che si trovava più in basso. Uno è stato portato in ospedale a Brescia, l’altro a Brescia. B.Ras.