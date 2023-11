Due donne di scienza rivoluzionarie

Ultimi giorni per visitare la mostra dedicata a Teresa Ciceri Castiglioni e Candida Lena Perpenti, donne di scienza vissute tra il Settecento e l’Ottocento aperta fino al 6 novembre al Tempo Voltiano. Teresa Ciceri Castiglioni (1750-1821) è stata un’agronoma e ha inventato un metodo per ottenere filati e tessuti dal lupino, e ha introdotto tra i contadini delle sue terre in Camnago la coltivazione delle patate. Candida Lena Perpenti (1764-1846), studiosa di medicina e di scienze naturali, e ha introdotto a Como la vaccinazione contro il vaiolo. La mostra si potrà visitare da domani a domenica dalle 10 alle 18, biglietti a 5 euro.