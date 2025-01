Donne perseguitate e molestate. Avance sgradite sul lavoro. Scattano due ammonimenti

SONDRIO

Sebbene la conoscente più e più volte gli avesse fatto intendere di non essere minimamente interessata alle sue avances tanto esplicite quanto sgradite, l’uomo non solo non demordeva, ma era arrivato addirittura a presentarsi al posto di lavoro di lei completamente nudo. Con sé non aveva nient’altro che un coltello che, non trovando la donna diventata la sua ossessione ha poi appoggiato (non avendo tasche…) sulla porta di ingresso del luogo della malcapitata oggetto delle sue persecuzioni, dove è poi stato fermato dalle Forze dell’Ordine.

Il focoso "nudista" è un uomo di 34 anni residente in provincia destinatario, al pari di un 58enne domiciliato a Sondrio, della misura di prevenzione dell’Ammonimento adottata dalla Polizia nei confronti di entrambi in quanto responsabili di atti persecutori. Il provvedimento per il più anziano dei due ammoniti è scattato nella fattispecie perché l’uomo a partire dal 2023 ha molestato in numerose occasioni una donna che per altro neppure conosceva. Semplicemente questi si presentava nel locale pubblico della signora, insultandola e urlandole contro frasi diffamatorie. L’attività informativa condotta dalla Polizia di Stato della Divisione Anticrimine e quella operativa svolta dai militari dell’Arma dei Carabinieri hanno fornito gli elementi necessari per emettere i due provvedimenti, misure che rientrano tra le molteplici azioni a carattere preventivo di condotte di "stalking" e molestie quotidianamente svolte delle Forze dell’Ordine per offrire una rapida ed efficace tutela alle vittime di tali comportamenti, obbligate a vivere in un perdurante stato di ansia e di paura tale da costringerle a modificare le proprie abitudini. Questi episodi evidenziano una volta di più l’importanza di mantenere alta l’attenzione delle Forze dell’Ordine nei casi di condotte che possono essere considerate dei reati spia. S.B.