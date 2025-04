Documenti per i clandestini. Quattro denunce

Abitano in provincia di Sondrio tre delle quattro persone che la polizia di Stato del capoluogo ha deferito alla Procura per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e possesso/fabbricazione di documenti di identificazione falsi provenienti dalla Turchia, da girare poi a terzi per favorirne l’ingresso nel nostro Paese.

Le indagini della locale Squadra Mobile guidata da Francesco Castaldo, con il coordinamento della Procura diretta da Piero Basilone, hanno avuto inizio nel giugno dello scorso anno dopo una segnalazione del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza.

In particolare, le autorità turche, nel corso di una recente operazione svolta nei confronti di un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento all’immigrazione clandestina verso l’Italia ed altri Paesi europei mediante la produzione di documenti falsi, oltre ad aver proceduto al sequestro di numerosi di questi ne hanno accertato anche la spedizione di diversi verso l’Italia.

Grazie alle ulteriori indagini svolte dagli investigatori della Squadra Mobile, è stato accertato che tra i diversi destinatari erano presenti tre soggetti residenti o dimoranti in provincia di Sondrio.

In collaborazione con la Squadra Mobile di L’Aquila, sono stati eseguiti 4 decreti di perquisizioni domiciliare, veicolari, locali e personali: ritrovati un permesso di soggiorno falso e una lunga documentazione e dispositivi informatici tutt’ora al vaglio degli inquirenti.

S.B.