Documentario sul San Primo al film festival di Cambridge

Il corto “The Last Skiers“ della regista erbese Veronica Ciceri, finisce nelle nomination come “miglior documentario“ al “Watersprite Film Festival“ a Cambridge. La battaglia del Coordinamento, che unisce diverse associazioni che contestano il progetto della Regione Lombardia per far ripartire la stazione sciistica sotto i 1.600 metri di quota con un finanziamento di 5 milioni di fondi pubblici, ha fatto molto parlare, tanto da essere stata ripresa anche da diversi media internazionali. Un movimento spontaneo contro l’industria dello sci “a tutti costi“ anche a bassa quota. Al San Primo nevica sempre più raramente ma c’è chi spinge comunque per la creazione di nuovi impianti per la neve artificiale. ll docu-film di Veronica Ciceri, esplora il modo di vivere la montagna lariana sia nel passato, sia nel presente, sia nel possibile futuro, a fronte della crisi climatica che stiamo vivendo. Il tema è infatti quello degli impianti da sci, attivi sul San Primo dagli anni ‘60 del secolo scorso, fino agli inizi del 2000, quando di fatto sono stati abbandonati a causa della mancanza di neve. Il Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo“ invita tutti a visionarlo e votarlo online; altri dettagli sul docu-film e le informazioni per accedere e votare, sono sulla pagina dedicata del sito web: bellagiosanprimo.com. Federico Magni