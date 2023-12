Divine Creature di Baldini. L’arte incontra la disabilità

La grande arte pittorica scende a patti con la fotografia nel dare vita a una mostra per includere e rendere protagoniste le persone con disabilità. Sarà inaugurata oggi, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata delle Grazie, a Bergamo, Divine Creature, l’esposizione fotografica nata da un’idea del regista e sceneggiatore fiorentino Adamo Antonacci, con fotografie di Leonardo Baldini, incentrata sul tema della disabilità e dell’arte pittorica sacra.

I visitatori potranno ammirare dieci scatti che vedono protagonisti una quarantina di ragazzi portatori di differenti disabilità, insieme ai loro familiari, e che ripercorrono celebri dipinti sacri con le tappe fondamentali della vita del Cristo: dall’Annunciata di Antonello da Messina alla Cena in Emmaus di Caravaggio, passando per Gherardo delle Notti, Rosso Fiorentino, Cigoli, Mantegna, ma anche per il Bacio di Giuda di Giuseppe Montanari, il Cristo e il Cireneo di Tiziano e il Trasporto di Cristo al sepolcro di Antonio Ciseri.

L’esposizione, alla cui inaugurazione presenzierà anche il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, arriva nel capoluogo orobico in occasione della Giornata internazionale per le persone con disabilità, dopo aver fatto tappa ai Musei Vaticani, a Firenze, Rimini e in altre località. È promossa dal nuovo Ufficio per la Pastorale delle Persone con Disabilità ed è allestita a cura della Fondazione Adriano Bernareggi.

"L’idea del progetto - spiega Antonacci - è nata leggendo i Vangeli, interrogandomi sull’amore sconfinato di Gesù per gli ultimi e per le persone con disabilità. Queste fotografie sono belle perché autentiche, perché i ragazzi che hanno partecipato sono persone vere".

Michele Andreucci