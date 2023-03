Divertimento sicuro a Bormio, arriva la discoteca alcol free

Bormio, discoteca in piazza del Kuerc

E poi non dite che le nuove generazioni non hanno fantasia, non si impegnano per il sociale e non escogitano divertimenti responsabili. L’esempio lampante è quello dei ragazzi e delle ragazze della Gioventù Bormiese che hanno escogitato un modo intelligente per allestire una discoteca nella centralissima piazza del Kuerc. Guidati da Simone Prandi, gli oltre 100 ragazzi della Gioventù Bormiese hanno promosso l’iniziativa "Discoteca sotto il Kuerc", una nuova offerta che ha già fatto centro. E in un momento in cui in provincia di Sondrio le discoteche chiudono alla velocità della luce, questa potrebbe essere una buonissima idea per ballare in modo sano e sostenibile.

"L’associazione è storica – dice Simone Prandi – e da qualche anno è ritornata molto attiva anche a sostegno delle attività proposte a Bormio. Tra le altre abbiamo dato supporto per l’organizzazione della notte bianca, della festa della scuola, in occasione della Coppa del Mondo di sci, tanto per citarne qualcuna".

Ma come è nata l’idea di una disco? «Volevamo allestire feste per i giovani e abbiamo pensato allo spazio attrezzato in piazza del Kuerc, così da essere all’aperto ma in una struttura semi chiusa. E così abbiamo chiesto i permessi per poter ballare nel rispetto degli orari, per vendere bevande, abbiamo scelto di non vendere superalcolici.

Abbiamo chiesto i permessi all’Amministrazione Comunale che, giustamente, ci ha voluto veder chiaro perché ci rendiamo conto che la piazza è un patrimonio per Bormio. Ma si sono fidati di noi e così in alcune occasioni, l’ultima Carnevale, abbiamo organizzato una serata disco. E tutto è sempre filato liscio, a volte ci sono stati i carabinieri a presidiare ma non è mai successo nulla. Vogliamo solo far festa, coinvolgere i giovani e farlo in modo responsabile. L’idea, adesso che abbiamo credito, è quella di organizzare feste e serate disco con una certa continuità per divertirci in piazza più spesso…". A Bormio la Gioventù sa come si fa!