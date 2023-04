Dimesso dopo 18 ore dall’ospedale, la verità attesa dall’autopsia

Nella mattinata di mercoledì, alle 10.30, nell’obitorio dell’ospedale civile di Sondrio il patologo Luca Tajana, del Dipartimento di Medicina Legale dell’Università di Pavia, ha eseguito l’autopsia disposta dalla Procura di Sondrio, per chiarire le cause del decesso, avvenuto nel primo pomeriggio del 5 aprile, di Antonio Valli (foto), 79 anni di Morbegno, dimesso dopo soltanto 18 ore dall’ospedale del capoluogo. Il pensionato era stato trasportato in ambulanza nella prima serata del 3 aprile, per i traumi subiti quando venne investito da un’auto mentre attraversava via Stelvio, a Morbegno. Il magistrato Stefano Latorre titolare dell’indagine, avviata per “omicidio stradale“, da quanto si è appreso, riceverà l’esito dell’esame autoptico fra 60 giorni. Intanto ieri nella chiesa di San Giovanni si è svolto il funerale di Valli che lascia nel dolore la moglie Maria, le figlie Barbara e Monica con Massimo, il nipote Jarno, la sorella, i parenti e gli amici.

Michele Pusterla