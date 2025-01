Difesa del suolo . Due mesi di stop sulla Lungo Codera

La comunale in via Lungo Codera Sinistro rimarrà chiusa due mesi per consentire i lavori per il canale di magra della Val di Monte. L’amministrazione comunale di Novate Mezzola guidata dal sindaco Fausto Nonini ha comunicato infatti che "il tratto di strada, all’altezza del bivio che conduce alla località Val di Monte, sarà chiusa dal 7 gennaio fino al termine dei lavori, stimato in circa due mesi". La chiusura si rende necessaria per consentire la realizzazione del canale di magra della Val di Monte, opera che prevede il passaggio del canale al di sotto della strada comunale. L’intervento è in capo alla società cavatrice, che a proprio onere realizzerà le opere". I lavori - spiega il sindaco - permetteranno di "eliminare i pericoli derivanti dagli accumuli improvvisi e molto significativi nelle aree sottostanti ed erosioni dei terreni limitrofi che minacciavano abitazioni e la pubblica viabilità sottostanti, specialmente durante eventi meteorologici intensi". F.D’E.