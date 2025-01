Dietrofront di Crosio. Lascia la Meloni

Jonny Crosio (foto) torna alle origini, a quelle della Lega Nord di Bossi e Miglio. Arriva anche in provincia di Sondrio l’associazione politico-culturale "Patto per il Nord", nata dalle ceneri della Lega Nord il 13 ottobre 2024 a Vimercate con lo scopo dichiarato di rimettere la questione settentrionale al centro della discussione politica. Non è quindi un caso che sia proprio da Dubino, patria del pensiero leghista in Valtellina fin dal 1993, che l’associazione muova i suoi primi passi grazie all’impegno di Daniel Cacchero e Sara Sangiorgio del gruppo consiliare "Dubino Futura". Crosio è stato nominato referente provinciale: "Oggi manca una forza politica equilibrata e moderata che parli alle fasce produttive e ai lavoratori, alle aziende e ai pensionati del Nord". F.D’E.