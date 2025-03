Dieci borse di studio ai talenti valtellinesi

I dieci migliori giovani artisti-studenti valtellinesi, eccellenze della musica, del teatro e del canto, premiati dal Consorzio Bim dell’Adda. Oltre cinquanta talenti della provincia di Sondrio hanno partecipato, al Teatro Spazio Centrale di Arquino, alle selezioni per ottenere una delle dieci borse di studio, da mille euro ciascuna, messe a disposizione dal Bim con i bandi di concorso riservati a strumentisti, ballerini, attori e cantanti che nell’anno scolastico 2023-2024 hanno frequentato le classi seconda e terza delle medie e delle superiori.

Le esibizioni si sono svolte davanti ai componenti delle quattro commissioni esaminatrici che hanno infine espresso i loro giudizi e decretato i dieci vincitori. A coordinare i lavori Micaela Tralli, responsabile Bim, che ha organizzato una “due giorni“ culminata, nel tardo pomeriggio di ieri, con le premiazioni e le esibizioni dei vincitori.

Le tre borse di studio per la sezione Danza sono state assegnate a Letizia Poncia di Samolaco, Emma Vaninetti di Ardenno e Alexandra Libera di Forcola; mentre Maxim Eriomenico, Sara Ghilotti, Marta Garzetti, Elena Mosconi, Nicole Mozzi e Emma Pedroni potranno usufruire delle borse di studio per migliorare la loro preparazione nelle scuole di danza di Monza e di Milano. Per la sezione Recitazione, i nove candidati avranno l’opportunità di partecipare a uno stage al Teatro Spazio Centrale: sono Vicky Miyuki Ferrari, Deda Devis, Alice Negrini, Stella Curtoni, Federico Canclini, Diana Kadiu, Linda Zanoli, Francesca Nicoletta Epifani e Luca Padulazzi. La vincitrice della borsa di studio è Linda Zanoli di Tirano, che si è esibita in un toccante monologo dal romanzo di Viola Ardone “Oliva Denaro“. Per la sezione Musica hanno vinto Matteo Baruffi di Tresivio, Cristian Briotti di Chiuro, Andrea Del Nero di Morbegno (pianoforte), Davide Emanuel Muha di Tirano (fisarmonica), Lorenzo Pedroli di Teglio (violino).

Per il Canto ha vinto Laura Pizio di Teglio, che sul palco ha presentato il brano di Elisa “L’anima vola“. Un pubblico formato dagli stessi partecipanti, da familiari e amici ha seguito con grande partecipazione le esibizioni dei vincitori, senza far mancare sostegno e applausi.

Fulvio D’Eri