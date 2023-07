Delebio, arrestato per una serie di furti: dovrà scontare quasi 8 anni di carcere

Delebio (Sondrio), 25 luglio 2023 - I carabinieri di Delebio, insieme ai colleghi di Gravedona, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza nel mese di aprile nei confronti di un 42enne di Morbegno, di fatto senza fissa dimora, che deve espiare la pena di anni 7 e mesi 7 di reclusione per numerosi furti in abitazione commessi negli anni dal 2018 al 2020 nei Comuni di Morbegno, Traona, Piantedo, Cosio Valtellino e Talamona.

Il ricercato è stato rintracciato dai carabinieri di Delebio in un’abitazione di Gravedona, è stato tratto in arresto ed associato al carcere di Sondrio come disposto dall’autorità giudiziaria.