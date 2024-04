De Nova fa padre e figlio sul palco

Uno tra i più promettenti attori italiani, Pietro De Nova, porterà in scena sabato al Teatro Volta il reading “80 Centesimi“. Il giovane pavese alle 20,30 racconterà una storia di sogni e illusioni, di aspettative e fallimenti. Il titolo richiama gli spiccioli che i ragazzi di Rogoredo chiedono per fare un biglietto del treno, ma dietro c’è un pallone da inseguire sul campo e un goal mancato: la linea che separa fallimento e successo, su cui tanti ragazzi ogni giorno viaggiano in bilico, incuranti del pericolo. Nello spettacolo (ingresso gratuito, prenotazione necessaria) padre e figlio sono interpretati dallo stesso attore.