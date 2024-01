Dall’estate quattro nuovi treni viaggeranno sulla linea Milano-Tirano

In carrozza, tutti in carrozza, i nuovi treni da e per Tirano, Sondrio e Lecco stanno per partire. Da giugno sui binari della linea regionale Milano–Lecco–Sondrio–Tirano, utilizzata da oltre 25mila pendolari al giorno, viaggeranno 4 convogli monopiano Donizetti. Lo comunica Franco Lucente, assessore regionale a Trasporti e Mobilità sostenibile. Sono treni di nuova generazione, più capienti, confortevoli e sicuri, oltre che ecologici. Ogni carrozza conta fino a 65 posti a sedere; le temperature nei vagoni si autoregolano; rumori e vibrazioni ridotti al minimo; i sedili dotati di prese elettriche e Usb; c’è spazio per le biciclette; ci sono telecamere di videosorveglianza; porte, pedane e spazi per passeggeri a ridotta mobilità; i convogli consumano fino al 30% in meno. L’annuncio arriva all’indomani del riconoscimento del bonus per gli abbonati di oltre la metà delle linee ferroviarie lombarde causa un novembre disastroso. Complessivamente nel 2024 entreranno in circolazione 45 nuovi treni sui binari della Lombardia. Verranno inoltre rimessi a nuovo 34 treni ad alta frequentazione realizzati fra il 1996 e il 2002, con il rinnovo di sistemi e impianti, la sostituzione di arredi interni e l’installazione di telecamere. "Ad oggi sono 144 i nuovi convogli immessi, nel 2024 ne entreranno in servizio altri 45 – sono le parole dell’assessore - . Entro la fine del 2025 in Lombardia circoleranno solo treni nuovi, 214, per un impegno economico di Regione pari a 1,7 miliardi". Dal 5 febbraio 2 convogli Caravaggio saranno introdotti sulla linea Milano–Mortara-Alessandria. Il numero salirà a 3 entro giugno. Nel 1° semestre 2024 sono previste altre immissioni: 2 Caravaggio sulla Milano–Carnate-Bergamo, che però verrà chiusa per 2 anni per lavori tra Bergamo e Ponte San Pietro. Due treni ad alta capacità Caravaggio destinati pure alla Milano–Treviglio-Cremona entro giugno. Altri 4 Donizetti per più corse della Milano–Gallarate–Luino. Daniele De Salvo