Dalla Dea ai grandi campioni. Lo sport vissuto e raccontato

Due grandissimi campioni degli anni ‘80, il ciclista Beppe Saronni, iridato a Goodwood nel 1982, e la sciatrice Paola Magoni, olimpionica di slalom ai Giochi di Sarajevo ‘84, saranno i protagonisti del convegno nazionale dei Cronisti dello Sport Antico e Moderno in programma questo sabato dalle 9,30 alle 12,30, alla biblioteca dello sport Nerio Marabini di Seriate. Si parlerà del mito di Atalanta, del primo arbitraggio del leggendario Concetto Lo Bello, delle leggende dell’alpinismo Walter Bonatti e Simone Moro, della regina delle nevi Sofia Goggia, di Bergamo culla del biathlon. E di olimpiadi. Alla tavola rotonda interverranno anche altri ex sportivi, come il saltatore in alto Giacomo Crosa e Gianfranco Baraldi. E giornalisti autorevoli, primo fra tutti uno dei grandi cantori dello sport, Claudio Gregori. Alle 15,30, è previsto invece “Il giorno di Roberto“, l’omaggio al giornalista bergamasco Roberto Pelucchi, per anni cronista di razza della Gazzetta dello Sport, scomparso un anno fa, che per primo aveva sposato con entusiasmo il progetto della biblioteca dello sport.

Sarà anche l’occasione per fare beneficenza attraverso i suoi due libri “il tesoro della Dea“ e “Le voci della domenica“ ristampati proprio per questo evento. E per presentare il concorso letterario “Nerio Marabini“ riservato ai ragazzi, con un premio speciale dedicato a lui. La biblioteca dello sport, una delle poche in Italia, ospita oltre tremila libri e riviste di tutte le discipline sportive ed è intitolata a Nerio Marabini, personaggio di rilievo dello sport bergamasco.