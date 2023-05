Dalla Colonna Infame ai nostri giorni Summit sulla Giustizia

La giustizia degli uomini secondo il Manzoni, ovvero la storia della Colonna Infame. Nell’ambito del Festival in corso per celebrare il 150esimo anniversario della morte del Sommo, il Rotary Club di Lecco propone giovedì alle 18 in Villa Manzoni un convegno sulla giustizia con Alberto Barzanò, docente di Storia romana alla Cattolica di Milano; il giudice Enrico Manzi, presidente della Seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano; Mauro Rossetto, direttore scientifico del Museo Manzoniano e Gianluigi Daccò (nella foto), studioso del Manzoni. Coordina l’avvocato Giovanni Priore.