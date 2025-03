Dal truccabimbi ai carri allegorici. Carnevale protagonista due giorni

Una due-giorni di festa e di divertimento davvero da non perdere. Appuntamento oggi e domani con il "Morbegno Carneval 2025", l’evento organizzato dal Comune, dalla Pro loco e da Fratelli Cinquini Scenografie. Nel pomeriggio odierno spazio ai più piccoli: si parte alle 14 all’oratorio con musica, intrattenimento, giochi organizzati, truccabimbi e laboratori artistici, oltre a una ricca merenda offerta ai partecipanti. Alle 16.45, poi, sarà la volta dello spettacolo di burattini "Gioppino alla corte del re di Persia" con la compagnia Baraca & Böratì. La festa, poi, entrerà nel vivo domani, con la storica parata di Carnevale per le vie del centro di Morbegno. Alle 14.30 la partenza, secondo un percorso che si snoderà tra piazza Sant’Antonio, via Garibaldi, piazza Caduti e via Vanoni. Seguirà poi un momento di intrattenimento in piazza Sant’Antonio fino alle 17, quando saranno estratti i numeri vincenti della lotteria. Per finire, poi, con il dj-set e la festa conclusiva.