Dai comici di Zelig al Burlesque. Nel cartellone proposte per tutti i palati

Punta a essere un luogo di riferimento per tutti il teatro

San Teodoro di Cantù che riprende la sua attività dopo la pausa estiva con un cartellone ricco di iniziative. La stagione teatrale riprende sabato 14 ottobre con lo spettacolo “L’Estinzione della Razza Umana“ di Emanuele Aldrovandi, mentre domenica 22 riprenderà il Teatro Ragazzi con lo spettacolo “Gli alberi ballano“

di Andrea Brunello. Sabato 21 ottobre al via la Stagione Sinfonica con l’orchestra del Lario diretta dal maestro Pierangelo Gelmini,

e l’appuntamento con le Domeniche in concerto. Per chi ama divertirsi da non perdere gli appuntamenti del Comedyficio con i comici di Zelig, Colorado, Comedy Central, Le Iene, a partire da venerdì 18. Moltissimi altri eventi Fuori Stagione, da mercoledì 18 a domenica 22 ottobre si terrà la seconda edizione del Book Festival Mistery Show e tornerà anche il Burlesque Festival Party alla sua ottava edizione. (Nella foto lo staff del teatro San Teodoro)