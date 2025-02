“Cuori olimpici“ pronti al via. Dieci mesi di sport e gusto

Sarà la maratona di Brescia ad inaugurare “Cuori olimpici“, il progetto di Regione Lombardia che detterà il conto alla rovescia per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Per dieci mesi, le dodici province lombarde saranno protagoniste del count-down con una staffetta di eventi che porteranno alla scoperta delle eccellenze culturali, sportive ed enogastronomiche del territorio. A dare il via, sarà la Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon, la maratona bresciana organizzata dall’ASD Rosa Running Team, con centinaia di volontari e collaboratori.

"Vederci riconosciuti, anche da Regione Lombardia, quei valori che sono nel nostro dna, come – uno su tutti – la promozione della corsa e dell’attività fisica quale mezzo fondamentale per il benessere, ci ha non solo emozionato ma dato anche un’ulteriore conferma di aver lavorato sempre nella giusta direzione – commenta Loretta Pagliarini, di Asd Rosa Running Team -. Essere l’evento che inaugura “Cuori Olimpici“ ci riempie ancora più di orgoglio".

Domenica 9 marzo, la Gruppo Bossoni rescia Art Marathon si svilupperà in cinque gare. Tre sono quelle competitive: maratona (42,195 km), mezza maratona (21,097 km) e BCC Brescia 10k (10 km), con partenza e arrivo in piazza Loggia. Sabato 8 marzo, a Campo Marte, a inaugurare l’evento, saranno i più piccoli con la Tomorrow Runners, per le classi IV e V.