Cultura e teatro per l’infanzia da esportazione

Bergamo Brescia 2023 sbarca a Cuba grazie alla rete di teatro e cultura per l’infanzia family friendly. Domani alle 15 all’Avana, in collaborazione con l’Ambasciata italiana a Cuba e il Maeci, l’Assessorato alla Cultura di Bergamo e Assitej Italia, una delegazione di professionisti che si occupano di Teatro per le nuove generazioni, presenterà il progetto family friendly di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, una delle eredità del “Crescere Insieme”, messa a punto nei due anni di collaborazione fra le due città. Per la prima volta una Capitale Italiana della Cultura si è dotata di un programma family friendly creando una rete di oltre 60 soggetti che hanno contribuito, stimolate dagli Assessorati alla Cultura delle due città, alla realizzazione del dispositivo “Pass pass!” e del cartellone diffuso “Che Spettacolo il 2023!”.

Questa buona pratica di messa in rete è stata ritenuta un unicum tanto da essere inserita nell’ampio programma di Voices of a New World, il festival delle arti dello spettacolo per bambini e ragazzi, che si svolgerà all’Avana, Cuba, dal 24 maggio al 1° giugno 2024. Il festival è un evento di rilevanza globale poiché si sviluppa nella cornice del 21° Congresso di Assitej International e rappresenta l’appuntamento triennale di networking e formazione dei professionisti del settore del teatro per le nuove generazioni provenienti da tutto il mondo. All’evento previsto il 29 maggio parteciperanno Linda Eroli presidente di Assitej Italia, Cristina Cazzola per l’Assessorato alla Cultura di Bergamo, Gessica Carbone (nella foto) per Teatro Telaio di Brescia e Valerio Saccà che, come Consigliere artistico di Fondazione Ravasio-Museo del Burattino Ets di Bergamo porterà al Museo el Arca di Cuba la tradizione dei burattini bergamaschi e del corredo museale del Museo del Burattino. F.P.