Cultura della legalità a scuola. L’impegno della Prefettura

Analisi e condivisione delle strategie operative utili a sviluppare interventi in sinergia rivolti agli studenti per la sensibilizzazione sui temi della legalità, del cyberbullismo e della prevenzione delle forme di delinquenza derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche. Questi, in sintesi, gli argomenti trattati nel corso della riunione che il prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi ha tenuto in Prefettura alla presenza, tra gli altri, del questore Carlo Ambrogio Enrico Mazza, del comandante provinciale dei Carabinieri Marco Piras, del comandante provinciale della Guardia di Finanza Giuseppe Cavallaro e dei dirigenti regionali e provinciali della scuola. Grazie alle intese raggiunte verranno assicurate sistematiche e programmate sessioni formative con qualificati operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, tenendo conto delle ulteriori progettualità orientate alle tematiche della socializzazione e dell’integrazione, delineate dall’Ufficio scolastico territoriale con l’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, sulla base di un’analisi dei bisogni dei giovani tra i 15 e i 18 anni di età. La Prefettura assicurerà l’opportuno raccordo in modo da privilegiare un’azione flessibile, secondo logiche di complementarità interistituzionale al fine di promuovere ulteriormente la consapevolezza che il rispetto delle regole costituisce precondizione per un adeguato e virtuoso sviluppo individuale e della collettività. F.D’E.