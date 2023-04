Crollo del ponte La Polizia apre indagine

Crollo della passerella di Poschiavo: ci sono 5 operai valtellinesi feriti ma nessuno di loro, per fortuna, è in gravi condizioni. Intanto la Procura svizzera unitamente alla Polizia cantonale grigionese stanno indagando per capire quali siano le cause del crollo della passerella in costruzione nei pressi del campo sportivo di Poschiavo. Una passerella molto importante per il cosiddetto traffico lento. Cinque, come ricordato, le persone coinvolte, operai italiani della ditta locale che sta costruendo la passerella e che, alle 15.15 di martedì e cioè al momento del crollo, erano proprio sulla struttura e sono caduti nel Poschiavino. Gli operai sono riusciti a liberarsi da soli dalle macerie, tranne uno, che è stato tratto in salvo dai servizi di soccorso. Il servizio ambulanza di Poschiavo ha effettuato i primi controlli medici e quattro operai hanno dovuto essere trasportati all’ospedale di Poschiavo. Da lì, uno è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Samedan e uno elitrasportato con la Rega all’ospedale cantonale di Coira. Operato sta bene. Insieme agli specialisti, la Procura e la Polizia cantonale grigionese stanno indagando sulle cause.