Costruiamo il Futuro premia 34 associazioni . Gli assegni erogati ammontano a 75mila euro

È un premio Costruiamo il Futuro da record quello che ha celebrato al Teatro Sociale di Sondrio la giornata conclusiva della sua quarta edizione per la Valtellina e la Valchiavenna. In provincia di Sondrio sono stati distribuiti premi per un totale di 75mila euro a 34 associazioni, sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro, e forniture per un valore di mille euro. L’obiettivo dell’iniziativa, alla quale hanno preso parte oltre 500 persone, è supportare in modo concreto, grazie al contributo fondamentale di aziende come Edison e fondazioni come ProValtellina, il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno s’impegnano sul territorio in ambito sociale, culturale e sportivo per favorire integrazione, inclusione e assistenza. Finora, tra la Brianza, Milano, Bergamo, Sondrio e la Valcamonica, sono stati distribuiti quasi 1,7 milioni di euro.