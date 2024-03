Corso gratis e occupazione assicurata

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per Ausiliario socio assistenziale promosso dalla cooperativa sociale Grandangolo e da Rsa Città di Sondrio. La carenza del personale Asa, conclamata e accertata in tutto il Paese, rappresenta una problematica alla quale si sta cercando di porre rimedio.

"L’esigenza è quella di formare personale qualificato che possa poi garantire un servizio di qualità – dice Marinella De Vittorio della cooperativa Grandangolo -. È per questo che, insieme a Rsa Città di Sondrio, abbiamo pensato di promuovere questo corso Asa necessario per poter lavorare poi nei servizi rivolti alle persone anziane e disabili. La carenza di personale rischia di impedire alle strutture di poter fornire un servizio. La popolazione italiana sta invecchiando e quindi questi servizi sono e saranno sempre più richiesti. Noi provvediamo ad una preselezione, uno sguardo ai requisiti (obbligatorio il possesso della licenza media, ndr.) e un colloquio. Il corso sarà avviato al raggiungimento di 20 corsisti e contiamo di far partire il primo nel mese di maggio".

Le domande andranno spedite entro il 19 aprile 2004 e i corsi verranno tenuti da società specializzate. "Il corso durerà 8 mesi, come da norma di legge, tra teoria e pratica e impegnerà i partecipanti dal lunedì al venerdì per mezza giornata. Una volta terminato il corso, il diplomato Asa avrà una proposta contrattuale da noi o da Rsa Città di Sondrio e quindi avrà un lavoro certo al 99%. E avrà conseguito un titolo spendibile su tutto il territorio regionale". (Le domande andranno inviate via mail a: info@grandangolo.coop oppure a segreteria@rsasondrio.it).