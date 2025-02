Corso di operatore del legno. Per un impiego sicuro

Un corso molto innovativo che consentirà di imparare a progettare e costruire tetti, sottotetti ma anche interi edifici in legno a basso consumo energetico. In questi ormai ultimi giorni per scegliere la scuola a cui iscriversi terminata la terza media, spicca una proposta che può, a ragione, definirsi "fondata sul futuro": si tratta del corso Bioedilizia-operatore del legno dell’Enaip di Morbegno. "Rappresenta il nostro fiore all’occhiello – sottolinea il direttore Enaip Andrea Donegà – perché consente ai ragazzi di immergersi, partendo dai fondamentali della lavorazione del legno, nel mondo delle costruzioni in materiali ecologici, approcciando il tema della sostenibilità e del risparmio energetico". I docenti sono tutti professionisti provenienti e operanti in questo settore che è in continua evoluzione, inoltre grazie alle numerose esperienze di tirocinio nelle imprese, al termine del percorso tutti i ragazzi hanno un posto di lavoro di qualità.