Corso di apicoltura in biblioteca grazie al dottor Ghezzi

Un corso base di apicultura. Lo organizza il dottor Maurizio Ghezzi, medico in pensione di 65 anni che ha lavorato a lungo nel reparto di Chirurgia plastica della mano al Cto di di Milano. Il corso si svolge in biblioteca a Costa Masnaga. Le lezioni si svolgono dalle 14.30 alle 16 di mercoledì 3, 10, 17 e 24 febbraio. Il corso è gratuito, ma c’è posto per massimo 35 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni si può telefonare allo 031.856731 o mandare una mail a biblioteca@comune.costamasnaga.lc.it.