Corenno, un gioiello romanico. È tra i borghi più belli d’Italia

Corenno entra ufficialmente a far parte dell’elite dei Borghi più belli d’Italia, nonostante alcuni cittadini si siano opposti, perché per visitare la piccola frazione di Dervio, che si affaccia sul lago di Como, occorra pagare un biglietto. Il riconoscimento verrà consegnato pubblicamente domenica 3 marzo. Consegnerà l’attestato, nelle mani del sindaco Stefano Cassinelli, il presidente dell’Associazione dei Borghi più belli, Fiorello Primi. l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia è composta dai rappresentanti del turismo degli amministratori locali dell’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Sono meno di 400 a livello nazionale i Borghi più belli d’Italia, meno di 30 in Lombardia, solo due – Corenno e Bellano – in provincia di Lecco. "Per l’occasione sarà organizzata una grande festa", annuncia il primo cittadino. Già nei prossimi giorni invece saranno issate le bandiere e installati i cartelli con il simbolo dei Borghi più belli d’Italia.

"Ringrazio quanti hanno lavorato con serietà e onestà per raggiungere questo risultato che porterà tanti benefici al nostro paese", aggiunge Cassinelli.

Corenno è un borgo di origine romanica, che poi si è sviluppato in epoca medioevale. È un concentrato di arte, storia, cultura, architettura e tradizioni.

