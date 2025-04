Coppa Valtellina. Rally al via: è il numero 68

È ormai tutto pronto per la Coppa Valtellina numero 68, una kermesse che oltre all’aspetto sportivo rappresenta uno strumento per veicolare l’immagine della Valle al di fuori dei confini provinciali. Varese e Bergamo hanno mosso le acque. Sondrio può iniziare a definire i contorni della stagione targata Lombardia Rally Cup. Seguendo quanto disposto dal Consiglio dei Ministri del 22 aprile, ed in base alle indicazioni ricevute dalla Prefettura e dalla Questura di Sondrio, sabato 26 aprile i motori resteranno spenti contestualmente alla celebrazione delle esequie di Papa Francesco. Il Rally manterrà invariato il programma del venerdì, ma aggiungerà un terzo passaggio sulle prove di “Montagna” e “Castello” alla domenica prima di salire a Chiesa in Valmalenco per l’ultima speciale show e la cerimonia d’arrivo. A seguito di queste modifiche sarà cancellato lo shakedown previsto al sabato, e l’Automobile Club Sondrio rimborserà i concorrenti che ne avevano dato adesione. Non cambieranno invece i punteggi che resteranno pieni sia per il Trofeo Italiano Rally che la Coppa Rally di Zona. Una modifica al programma alla quale l’Automobile Club Sondrio ha lavorato senza sosta nelle ultime ore. Il fine settimana sarà comunque segnato dal ricordo per Papa Francesco, che nel corso del suo pontificato non ha mai nascosto di essere vicino al mondo dello sport. Il programma prenderà il via oggi giovedì 24 aprile con la distribuzione del Road Book che proseguirà anche domani. Dopo la giornata di sabato, durante la quale tutto resterà spento, l’azione prenderà il via domenica 27 aprile con la partenza dal parco assistenza ed un totale di 9 prove speciali. La nuova tabella distanze e tempi prevede quindi partenza alle 7,30, due parchi assistenza con due riordini a Sondrio, le ultime tre prove con il gran finale confermato a Chiesa in Valmalenco. F.D’E.