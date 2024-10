Coppa del mondo di sci, Bormio c’è: discesa libera e supergigante a fine dicembre

Bormio (Sondrio) – Ufficializzati i calendari della Coppa del mondo di sci alpino 2024/2025. Il Circo Bianco approderà in Lombardia al maschile, con il tradizionale weekend di fine anno a Bormio dove sono in programma una discesa libera (sabato 28 dicembre) e un supergigante (domenica 29 dicembre).

Non è inoltre escluso che, a causa di qualche defezione sempre possibile nello sci, in Valtellina possano disputarsi anche altre gare, recuperi di appuntamenti nel frattempo cancellati in altre località. Nessun appuntamento sulle Alpi lombarde, invece, per quanto riguarda la stagione femminile.

Discesa libera a Bormio

Per la mitica Pista Stelvio, tornata ormai stabilmente nel circuito dopo le clamorose defezioni di una decina d’anni fa, si tratterà anche di una prova generale in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, ormai sempre più vicine. La ‘Magnifica Terra’ ospiterà infatti le gare maschili di sci alpino, la disciplina principe della rassegna olimpica: non solo le discipline veloci ma tutte quante, slalom e gigante compresi.